Personaaltreener õpetab, kuidas tagada karantiini ajal laste füüsiline aktiivsus

Nii lasteaedade kui koolide tegevustega tuleb nüüd hakkama saada kodustes tingimustes. Lapsevanematel, olles nüüd kõigi nende tegevuste saatjateks ja abistajateks, võib tekkida tunne, et puudu jääb just füüsilisest aktiivsusest nii lapse kui ka iseenda jaoks. Selleks, et nii vanem kui laps saaksid hästi hakkama vaimse pingutusega, tuleb pingutada regulaarselt ka keha.