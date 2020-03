SYNLAB ühineb regionaalhaigla karantiini üleskutsega

«Fakt, et hakkasime riigi, perearstide ja erameditsiiniettevõtete ühisalgatusena laiemalt inimesi testima, ei aita üksi piirata koroonaviiruse levikut. Testimisest üksi ei piisa. See aitab välja selgitada ägeda respiratoorse infektsiooni sümptomitega inimestel juba olemasolevat võimalikku nakatumist koroonaviirusesse, kuid ei anna mingit kaitset nakatumise vastu edaspidi ega väldi viiruse edasikandumist. Karantiini tuleb suhtuda täie tõsidusega,» kutsub SYNLABi juht Rainar Aamisepp üles kõiki püsima koduses isolatsioonis.

Tänasel päeval teadaolevate teadusartiklite alusel on alust arvata, et koroonaviirus levib kiiresti kontaktide teel ning püsib pindadel päevi, mistõttu on grupiti avalikus kohas viibimine selge ohuallikas. «Ärge seadke end ega oma perekondi ohtu. Püsige kodus ja nõudke sama oma lähedastelt. Te ei soovi kindlasti olla pahaaimamatult potentsiaalne viiruse levitaja. Praegu on viimane aeg piirata viiruse laialdasemat levikut Eestis, kuid see nõuab igalt vastutustundlikult kodanikult enesedistsipliini ja selle nõudmist oma kaaslastelt,» edastab Aamisepp SYNLABi laboriarstide üleskutset.