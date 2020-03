Lepiti kokku rahvusvahelised reeglid Covid-19 vaktsiini kliinilisteks uuringuteks

Kokkuvõttes on kirjas, millised peavad olema eelkliinilised andmed, et nende põhjal saaks lubada uuringuravimi esmakordset manustamist inimesele 1. faasi kliinilistes uuringutes; vajadus kõrvaldada enne kliiniliste uuringute alustamist teoreetiline risk, et Covid-19 vastased vaktsiinid võivad haigust võimendada, vahendab Med24.