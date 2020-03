Ämmaemand Ingrid Kaoküla: ilma partnerita sünnitamine ei tähenda kindlasti üksinda sünnitamist

Loodan, et info levib, sest tunnustatud Briti The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) soovitused erinevad oluliselt meil kehtestatud reeglitest.

Loodan väga, et Euroopa kolleegidest võetakse eeskuju ning lõpetatakse tervete tugiisikute sünnitusele mittelubamine ja samuti emade ja laste nakkuskahtluse korral eraldamine ning imetamise mittesoovitamine.»

Kas eriolukorra tingimused võivad luua hoopis olukorra, milles inimesed hakkavad loomulikumaid sünniprotsesse ja looduslikumaid alternatiive otsima?

«Ega me tegelikult ju keegi ei tea, milleni need suured muutused, mille Covid-19 pandeemia maailmas kaasa on toonud, inimkonda suunavad. Suured muutused on toimumas, nii väärtushinnangutes kui tegutsemisviisides. Jälgin huviga ja aitan nii, kuidas võimalik, et meie pered väljuksid sellest segadusest võimalikult tervena. Kas see tähendab looduslikumaid-loomulikumaid valikuid, ei oska ennustada.»

Kuidas näete praegust suhtumist Eestis, kas kodusünnitus on endiselt tabuteema?

«Suhtumine kodusünnitusse on normaliseerumas. See on selge, et sünnitusmajas sünnitamine on üle 60 aasta olnud sotsiaalne norm ja osa kultuurist.»

«Uued tavad, isegi kui need on hästi unustatud vanad, vajavad oma eluõiguse saamiseks aega. Inimesed on kuulnud, et nüüd on hakatud jälle kodus sünnitama, aga ega need, keda see otseselt ei puuduta, ei ole sellega ka kursis.»