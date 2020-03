Miks on koroonaviirus diabeedi korral ohtlikum?

«Palavikuga kulgev nakkushaigus on kehale alati stressirohke seisund. Suur osa diabeediga inimestest on eakad inimesed, kellel on lisaks diabeedile või selle tagajärjel ka muid tõsiseid haigusi, näiteks südame- ja neerupuudulikkus ning hingamispuudulikkus. Neid seisundeid võib põletik raskendada,» selgitab Tammer-Jäätes Virtuaalkliinikus.