Neeme Raud eriolukorrast: võib-olla peakski olema elus rohkem olesklemist

Raud märkis «Vikerhommiku» saates, et teda aitab praegu rutiin, ja avaldas lootust, et eriolukord mõjub hästi tänapäeva kiirele ja ärevale ühiskonnale, vahendab ERR. «Võib-olla peabki rohkem olesklemist oma ellu tooma. Võib-olla see kriis praegu, kui inimesed peavad mõtisklema oma päevad uuesti läbi, aitab seda tuua,» rääkis Raud, kes on varasematel aastatel kogenud kiire elu tõttu ärevust.