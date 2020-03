Silmaarsti viis soovitust, mis aitavad nägemist parandada

«On teaduslikult tõestatud, et suitsetamine on riskitegur kataraktile, silmanärvi kahjustusele ja makulaarsele degeneratsioonile. Kõik need põhjustavad nägemise halvenemist kuni pimeduseni välja.» Dr Sein soovitab kiiremas korras suitsetamine maha jätta.

Silmahaiguste varaseks diagnostikaks on vajalik pidev silmaarsti kontroll. Silmaarsti kontroll on suunatud patsientidele, kellel on silmaprobleemid juba eelnevalt diagnoositud või esinevad üldhaigused nagu näiteks suhkruhaigus, mille puhul on vajalik pidev silmade seisundi jälgimine. «Silmauuringutel võiksid kindlasti käia ka inimesed, kellel on suguvõsas silmahaigusi, näiteks glaukoom või silmapõhjade lupjumist, et diagnoosida võimalikud muutused ja alustada õigeaegselt ravi.» Paljude silmahaiguste diagnostikaks on vajalik kasutada pupilli laiendust. Seega paneb dr Elo Sein uutele ja vanadele patsientidele südamele, et peale selliseid uuringuid ei saa lähitöid teha ega ka ise autoroolis olla.