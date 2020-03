PERHi kiirabikeskuse juhataja selgitab, millal kutsuda erakorralist abi

Alates 24. märtsist on Popov terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht, kelle ülesanne on koordineerida haiglate ravikorraldust üle Eesti. Hädaolukorra meditsiinijuht allub terviseametile ja koordineerib raviasutuste tegevust hädaolukorra lahendamise ajal. Hädaolukorra meditsiinijuhil on õigus anda korraldusi tervishoiuteenuste ümberkorraldamiseks. Popov rääkis olukorrast Põhja-Eesti regionaalhaigla saates «Tervisepooltund».

Praegune olukord seab ka kiirabi tööle suured nõudmised. Kuidas on muutunud töö võrreldes viiruse eelse ajaga?

Meie kiirabikeskuse töö on praegu teatud määral ümber korraldatud. Me rakendasime kolme uut lisakiirabibirgaadi. Vajadus tekkis sellest, et me alustasime COVID-19 testimisega ning käime ka kodudes potentsiaalseid haigestunuid testimas. Esialgu teostasime vastavalt terviseameti korraldusele testimist kõigile, kellel oli COVID-19 kahtlus, kuid nüüd oleme ümber lülitunud neile, kes kuuluvad riskigruppidesse. Pean ütlema, et viimasel ajal on ka proovide võtmise arv langenud ja järjest enam kasutatakse drive-in teenust, mille korral patsient tuleb ise autoga kohale, annab proovi ja saab kiirelt tulemuse.

Kui tegu on krooniliselt haige inimesega, kellel on liikumishäire, siis vormistatakse talle kutse nii, et helistatakse perearstile, kes otsustab, kas patsient vajab testimist või mitte. Seejärel toimub kõne numbrile 112, kust edastatakse meie brigaadile kutse. Lisaks on meil keskuses kaks transpordibrigaadi, mis on spetsiaalselt komplekteeritud patsientide meditsiiniliseks transpordiks erinevate haiglate vahel. Eelkõige räägin koroonaviirusesse nakatunutest, kes peavad liikuma Regionaalhaiglast või Ida-Tallinna Keskhaiglast Lääne-Tallinna Keskhaiglasse. Samuti vastassuunas liikuvatest patsientidest, kes viiakse näiteks Regionaalhaiglasse, et vabastada Lääne-Tallinna Keskhaiglas kohti koroonaviirusega patsientidele.

Kaalume hetkel ka varianti rakendada oma töös kaheliikmelisi brigaade. Momendil küll vajadus puudub, ent kui tulevikus haigestub meie personal või kui peame komplekteerima lisabrigaade, võib see tekkida. Üldiselt on meie olukord kiirabis stabiilne, me hoiame silma peal töötajate tervisel, planeerime oma tööressursse ja brigaadide komplekteeritust.

Kas koroonaviiruse kartuses võivad teised patsiendid tagaplaanile ja tähelepanuta jääda?

Pean hoopis ütlema, et viimastel kuudel on meie töö intensiivsus isegi vähenenud ja näeme, et erakorralise meditsiini osakonna külastatavus on langenud. Kui tavaliselt loeme ööpäevas 220-230, rasketel aegadel isegi kuni 300 visiiti EMO-sse, siis praeguste visiite arv on langenud lausa 110. Ehk meie töö praegu väga mahukas pole, kuid see näib olevat vaikus enne tormi. Näib, et inimesed tunnetavad õhus probleemi ja ei kutsu ilmaasjata kiirabi. See on meie jaoks väga positiivne ja me täname oma patsiente hoolivuse eest, mis laseb meil säästa ressursse massihaigestumise tarbeks.

Küll aga ei tasu karta, et raskesti haigestunud patsiendid (delta ja charlie kutsungid) abita jäävad. Kõik kutsungid võetakse endiselt vastu, teenindatakse ära sama kiirelt ja professionaalselt nagu varemgi. Nii et töö on tavapärane, teatud mööndustega, ja haiged saavad abi.