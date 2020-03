Kas koroonaviiruse võib saada lemmikloomalt või teda sellega nakatada?

Ehkki Hong Kongis on esinenud kaks juhtumit, kus koroonaviirusesse nakatunud inimese koeralt saadi nõrgalt positiivne viiruseproov, ei paljunenud viirus loomade hingamisteedes ega muutunud nakkusohtlikuks, samuti ei tekkinud loomadel haigustunnuseid. Arvatavasti oli tegu passiivse ülekandega haigestunud omanikult koerale. Lemmikloom ei tohiks olla isolatsioonis inimesele ebakindluse allikaks, vaid pakub seltsi ja lohutust muidu ärevatel aegadel. Erinevate riikide teadlastele on COVID-19-ga seonduva uurimine prioriteet ja praeguseks ei ole leitud liikidevahelist levikut.

Kahtluse korral, kas peaks kliinikusse kohale tulema, ja aja broneerimiseks helistada oma loomakliinikusse, mitte tulla registratuuri kohale. Kui visiit on siiski vajalik, anda võimalikult palju infot telefoni teel, mõelda jutt kodus läbi, et kliinikus võimalikult vähe aega viibida. Hoida teiste inimestega võimalikult pikka distantsi (vastuvõturuumis võib keeruline olla). Desinfitseerida käed kohe kliinikusse saabudes. Haigustunnustega kindlasti mitte kliinikusse tulla, vajadusel paluda tervel lähedasel loom kliinikusse viia ning oleks viisakas ka kliiniku personalile mainida, et kokkupuude haige inimesega on olnud. Loomaga kaasa võib tulla ianult ükse pereliige. Kliinikus katsuda võimalikult vähe esemeid ja eelistada kaardimakset. Kõige olulisem on pidada kinni hügieeninõuetest ja hoolitseda jätkuvalt oma lemmikloomade eest ning mitte nakatuda paanikapisikusse.