Teadlaste prognoos koroonaviiruse levikule Eestis lähinädalatel

«Kui jätkame sama karmide meedetega, on tõenäoline, et haiglates võib saabuda intensiivravi kohtade puudus ca 2-3 nädala pärast,» kirjutavad Tartu Ülikooli, KBFI, IQVIA ja Eesti haigekassa teadlased oma värskes memos. Prognoos on kõigis stsenaariumites lähimaks nädalaks ühesugune: haigusjuhtude arv kasvab ja samuti vajab tuleval nädalal rohkem inimesi haigla- ja intensiivravi.