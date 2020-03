Ameerika ja Hiina vannuvad edendada meditsiinilist koostööd

Ameerika Ühendriikides on olukord hetkel hullem kui see oli Hiinas – kokku üle 164 000 haigestunu ja 3170 surma, Hiinas oli kokku üle 81 000 haigestunud ja üle 3300 surma.

Hiina Rahvavabariigi tervisekomisjon kinnitab, et terviseminister Ma Xiaowei ja USA terviseteenustuseid esindav riigisekretär Alex Azar pidasid esmaspäeval maha telefonivestluse, milles Ma kinnitas, et Hiina on valmis Ameerika Ühendriike tekkinud olukorra juhtimiseks abistama, vahendab SCMP.

Eelmine ühine telefonivestlus pärast viiruse vallandumist peeti maha 28.jaanuaril, pärast mida kaasnes meedias sõnelus sellest, kust pärineb viirus ja kuidas on Hiina selle olukorraga tegelenud. Hiina diplomaadid on välja öelnud ja jaganud vandenõuteooriaid, et tegemist on Ameerika militaarüksuste biorelvaga ja Trump on haigust mitmeid kordi nimetanud «Hiina viiruseks».

Olukord riikide vahel näib olevat rahunenud, sest esmaspäeval teatas president Trump, et Ameerika Ühendriigid on saanud meditsiinilisi vahendeid Venemaalt ja Hiinast. Ta oli kõnes üllatunud, et ka teised riigid on oma abi saatnud.