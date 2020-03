Loodetav ravim võib takistada koroonaviirusel rakku siseneda

Võrguvaramus BioRxiv eeluuringu avaldanud tunnustatud biokeemik Brad Pentelute ja kolleegid on tuvastanud, et peptiid takerdub üsna hästi valgu külge, millest koosnevad koroonaviiruse pinda katvad iseloomulikud ogad. Seda valku on vaja viirusel inimese rakku tungimiseks. Kui aga peptiid on valgu küljes, on oga kasutu ja viirus ei tohiks rakku siseneda.