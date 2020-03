Tallinna haiglad ja sotsiaalhoolekandeasutused saavad täiendavalt kirurgilisi kaitsemaske

«Meie peamine eesmärk on tagada nii Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla kui ka Tallinna Kiirabi kirurgiliste maskide varu vähemalt mai alguseni ehk praeguse seisuga välja kuulutatud eriolukorra lõpuni. Kindlasti saame vajadusel ka kaitsevahendite varu asutuste siseselt ümber jagada, kuid meie prioriteediks on haiglate ja sotsiaalvaldkonna töötajate varustatus,» täpsustas Kõlvart. «Siinkohal täname oma koostööpartnerit ja tarnijat Decora ASi, kes suutis praegusel keerulisel ajal meie tellimuse kiiresti täita.»

Linn on tellimas ka meditsiinilisi kaitsevisiire näo kaitseks, mis on mõeldud sotsiaalhoolekande töötajatele, koduhooldust tegevatele sotsiaaltöötajatele ja teistele. Meditsiinilised kaitsevisiiride eeliseks on nende korduvkasutuse võimalus, kui neid korralikult desinfitseerida ja puhastada. Osa linna varem tellitud isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorid, on Eestisse veel saabumata ning linn otsib võimalusi veel täiendavalt isikukaitsevahendite hankimiseks.