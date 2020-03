Kui paljud on koroonaviirusest paranenud?

Tänaseks on lahenduse saanud 185 831 Covid-19 haigusjuhtu. 151 831 (82%) inimest on tervenenud ja 34 000 (18%) lõppenud surmaga.

Kõige rohkem haigusest paranenuid on Hiinas – 75 700 inimest. Itaalias on teadaolevalt paranenud 13 030, Hispaanias 14 709, Iraanis 12 391, Saksamaal 8122, Prantsusmaal 7202, Lõuna-Koreas 5228 ja USA-s 4562 haigusega diagnoositud inimest. Teistes riikides on paranemisjuhtumeid vähem, kuna seni on olnud ka vähem nakatunuid.

Praegu on maailmas haigust põdemas kinnitatud andmetel 537 901 inimest. Nendest 511 182 (95%) puhul on tegu kerge haigussümptomaatikaga ja 26 719 (5%) on tõsises või kriitilises seisundis.

Terviseameti andmetel on Eestis kokku tehtud 12 401 testi, nendest 745 ehk 6% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 (11%). Järgnevad vanusegrupid 35-39 (10%) ja 55-59 (10%).