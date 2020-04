Koroonaviirus võib mõjutada aju struktuuri ja talitlust

Ameerika Ühendriikide teadlased on asunud uurima teateid tõsisematest neuroloogilistest sümptomitest seoses koroonaviirusega. Märtsi algul sattus Florida osariigis haiglasse 74-aastane kroonilise kopsuprobleemi ja Parkinsoni tõvega mees, kes oli CVID-19 tagajärjel lühikese aja vältel kaotanud kõnevõime ning kannatas krambihoogude all.

Sarnane juhtum leidis aset Detroitis, kus haiglasse sattus 50ndates naine, kes kurtis peavalu ja mäluprobleeme ega osanud arstidele peale oma nime muud öelda. Peagi lõpetas naine sootuks küsimustele reageerimise ning tema seisund hinnati kriitiliseks. Naisel tuvastati äge nerkootiline entsefalopaatia, mille tagajärjel oli ajju tekkinud põletik, paistetus ning mitme piirkonna ajurakud olid hakanud hävima. Tegemist on väga harva esineva viirushaiguste komplikatsiooniga.

Sarnaseid juhtumeid on tuvastatud ka Itaalias ja mujal maailmas ning Itaalias avati koroonaviiruse diagnoosiga patsientidele eraldi neuroloogia osakond, kus ravitakse Covid-19 tagajärjel tekkinud neuroloogilisi vaeguseid. Neuroloogide sõnul on oluline uurida, kas ja kuidas tekivad Covid-19 patsientidel neuroloogilised sümptomid ning Pittsburghi Ülikooli teadlased on sellega juba algust teinud.