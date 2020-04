Karantiiniga on kaasnenud ärevuse ja depressiooni järsk tõus

Teadlased on teinud kindlaks, et 38 protsenti küsitluses osalenutest kogesid tõsiseid depressiooni sümptomeid ja 36 protsenti ärevuse sümptomeid. Päev enne eriolukorra välja kuulutamist koges depressiooni sümptomeid 16 protsenti ja ärevuse sümptomeid 17 protsenti osalejatest.

Sheffieldi ja Ulsteri ülikoolide korraldatud uuringus vaadeldi pandeemia mõju vaimsele tervisele ühe nädala jooksul ning uuringus osales 2000 inimest. Osalejatel tuli täita veebis küsimustik oma hetkeolukorra, koroonaviiruse ja psühholoogiliste sümptomite kohta. Tulemustest on selgunud, et 25 protsenti naistest ja 18 protsenti meestest kogesid tõsist ärevust ning 23 protsenti naistest ja 21 protsenti meestest kogesid depressiooni sümptomeid. Stressi koges 15 protsenti naistest ja 19 protsenti meestest.

95 protsenti osalejatest väitis, et on hakanud rohkem käsi pesema, 91 protsenti kattis aevastamisel suu ja nina ning 78 protsenti on hakanud puhastama desinfitseerimisvahenditega koduseid pindu.