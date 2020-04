Teadlaste sõnul on aastaaegade vaheldumine mõjutanud varasemaid koroonaviiruste puhanguid

See ei tähenda, et epideemia suvega läbi saaks, vaid et viirus ei pruugi suvistes tingimustes samal määral levida. Talve saabudes võib viirusepuhang uuesti alata. Seda, kas COVID-19 samuti aastaaegadest sõltub, saab paremini hinnata siis, kui kui soojemates riikides suvised tingimused läbi saavad.

Teadlased rõhutavad, et COVID-19 on uus viirus ning varasemate koroonaviiruste põhjal kindlaid järeldusi ega ennustusi praegu teha ei tasu, kuid on lootust, et nakatumise risk suvel langeb.