Rootsis pakutakse Covid-19 patsientidele intensiivravi asemel morfiini

Teave pärineb mitmelt Stockholmi arstilt, sealhulgas arstide liidu juhatuse liikmelt Johan Styrudilt, kes on andnud intervjuu Rootsi raadios P3 Nyheter .

Raadiovestluses rääkisid arstid, et mõnel juhul ei anta üsna hea ellujäämisprognoosiga patsientidele intensiivravi ka juhul, kui koht on olemas. Seda seoses asjaoluga, et varsti võib kohta vaja minna teistel. Arstide sõnul pakutakse haigele selle asemel morfiini ja hapnikku.