Aasta gümnaasiumiõpetaja Kristelle Kaarmaa: kõige olulisem on õpilase ja õpetaja vahetu kontakt

Kaarmaa tunnistab, et distantsõpe on kõigi jaoks uus ja keeruline olukord. llmselt on õpetaja õppekoormus jätkuvalt suur õppeaasta lõpuni. «Absoluutselt kõik tuleb nullist uuesti üles ehitada. Kui ma varem teadsin, et mul on näiteks konkreetse teemaga seoses praktikum, milles teeme katseid ja uurimisülesandeid, siis praegu jääb see ära. Selle lünga peab täitma millegi muuga ja see nõuab lisaaega.»

Mis on teil võimaldanud olukorraga hakkama saada?

Olen praeguseks kohanenud uue olukorraga just tänu õpilaste tagasisidele. See on andnud palju tuge edasiliikumiseks ja uute põnevate lahenduste loomiseks. Olen viimase kolme nädala jooksul 24/7 oma tunde ette valmistanud. Ise naeran, et kogu keemia teine kursus ehk anorgaanilised ained on õppevideotena üles salvestatud. Ma täna veel ei näe, et see töökoormus väheneks, aga olen nüüd natukene rohkem selle olukorraga kohanenud. Esimene ja teine nädal olid kuidagi vaimselt väga rasked. Kas ma teen õigesti ja kas õpilased saavad aru - endal oli hästi palju küsimusi. Õpilaste tagasiside on väga oluline ja just see on andnud palju tuge.

Jõhvi gümnaasiumis on väga korralik arvutipark, mis võimaldas avalduse alusel kõikidele õpilastele koju arvuteid laenutada. Ma väga kiidan selle koha pealt kooli. Kui teistel koolidel on see võimalus olemas, siis kindlasti soovitan seda kasutada. Õpilasel ei tohiks tekkida olukord, milles ei saa e-kooli või stuudiumit vaadata, sest ei ole, millest vaadata.

Milline on teie isiklik õppekorraldus?

Ma teen väikesed õppevideod, laen need üles google drive kausta ja jagan õpilastega. Samas on kontakt õpilasega tohutult oluline. Esialgu leppisime klassidega kokku, et üks tund nädalas on iseseisev töö, teine on ühistund video vahendusel. Videotunnis saame rääkida üle kõik küsimused, mis iseseisva töö käigus tekkisid ja mina annan lisaselgitused.

Mõned klassid ütlesid kohe, et tahavad minuga kahte videotundi. Kuuest klassist neli saavad nüüd iga nädal kaks videotundi. Ma saan täiesti aru sellest vajadusest. Tulin neile vastu, sest keemia on tegelikult raske ja vajab lahtiselgitamist, koosharjutamist ja ka õpetaja tuge.

Kontakt õpilastega, kas või veebi vahendusel, annab väga palju juurde. Kui tagasiside on postiivne, siis on ka endal indu ja motivatsiooni veel paremini edasi tegutseda. Minu soovitus õpetajatele on kindlasti videotunde võimaldada.

Kas kõik teie õpilased osalevad videotundides?

Jaa, see on hämmastav, kohaoleku protsent on lähenemas sajale. See on uskumatu. Ma just eile vaatasin seda statistikat - õpilased on kohal. Järelikult juba see näitab, et neile on ääretult oluline õpetaja tugi ja koos arutamine. Nad on väga tublid. Selgitus on õppeprotsessi juures tähtis. Me kõik oleme olnud õpilased ja teame seda.