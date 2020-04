Aasta õpetaja nominent Kadri Kosk: Barry Rosenthal hakkas huvi tundma, millest tuli massiline eestlaste huvi tema kunsti vastu

Õpetajatöö ja distantsõppe keerukusest

«Tunnen, et hetkel on minu ülesandeks õpilasi argipäevast pigem välja tuua. Püüan teha mõlema aine ülesanded võimalikult meeleolukad, kuid samas ikkagi mõtestatud ja mitte niisama ajatäiteks tehtud. Kõige olulisem on leida ja hoida õpilastes motivatsioon, mis tundub praegu käivat lainetena,» selgitab Kosk.

Kadri Kosk on nii kodus kui tööl näinud, et inimene on eelkõige sotsiaalseks loodud. «Kodus on kuuenda klassi noormees, kelle pealt näen selgesti, kui oluline on õpetaja ja kontakttund tegelikult. Teismeline igatseb kooli minna! Olen ka klassijuhatajate ja Google Meet keskkonnas oma kaheksandikega suheldes näinud sama. Lapsed tahavad kooli.»

Kui alguses oli distantsõpe inimestele harjumatu, siis nüüd on läinud olukord lihtsamaks. «Lapsed ütlevad, et kolmandal nädalal oli lihtsam kui esimesel. Eks kõik hakkavad harjuma ja oma rütmi leidma. Tore, et õpetajaid hakatakse rohkem hindama, kui nad kaugel on.»

Metsikult põnevad projektid

«Annan draamaõpetust esimesest kuni kaheksanda klassini. Draamaõpetuse õpetajana on ülesannete välja mõtlemine olnud minu igapäev. Õppekava on minu enda väljamõeldis ja sellest lähtuvalt ka tunnid. Valmismaterjali sisuliselt ei ole,» räägib Kosk.

Esimesel distantsõppe nädalal osutus väga edukaks ülesanne «ESEMED ELLU», mille sisuks oli leida kodust kõige vanem ja kõige uuem asi ning kahte eset kõrvuti pildistada. Edasi tuli ette kujutada, et nende kahe eseme vahel tekib dialoog.

Näide ülesandest:

Kummut: «No, tere-tere! Säärast tegelast pole näinudki nagu sina! Sa oled miski kartuli vennapoeg või?»

Kiivi: «Issake, kelleks te end õige peate?...»

«Seda fantaasiarohket ülesannet kasutasid ka keeleõpetajad ja algklasside õpetajad oma töös. Tohutult tore oli laste intervjuusid lugeda. Nalja sai palju,» jagab Kosk.

Kunstiõpetuses sai tehtud levinud ülesanne, kuid seekord keskendus õpetaja kodumaisele kunstile. Ülesandeks oli «EESTI PILDI SISSE MINEK», milles tuli leida päriselust sarnaseid esemeid või isikuid kodumaiste kunstnike töödega. «Oli tunda, et laste tööd olid armastuse ja naljaga sündinud. Appi oli tihtipeale võetud terve pere.»

Kaja saanud ülesanne

Ülesanne oli «ASJAD MINU KODUS», milleks oli vaja tutvuda Barry Rosenthali loominguga. Õpilastel tuli vaadelda tema töid ja mõelda, kuidas saab kodus olevatest asjadest luua sarnaseid, huvitavaid kompositsioone.