Kliinilise psühholoogi sõnul näitab senine praktiline kogemus, et psüühikale teevad eriolukorra raskeks teadmatus ehk küsimused «kui kaua see kõik veel kestab?» ning «kas jään haigeks või pääsen terve nahaga?». Samuti äralõigatus harjumuspärasest elustiilist, nagu suhtlemine sõpradega, päriselt kokku saamine, elamuste saamine väljaspool internetti, koosolekud ühes ruumis ja võimalus reisida. Ta lisab, et olukorda raskendavad süvenev apaatsus, pidev pingutus, et hoida igas päevas struktuuri, liigne viibimine nutiseadmetes ja isoleeritus pärissuhtlemisest.