Ööpäevaga lisandus 37 nakatunut, suri kolm inimest

8. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 139 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 72 inimest. Covid-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul Lääne-Tallinna keskhaiglas ravil olnud 92-aastane naine, Kuressaare haiglas olnud 73-aastane mees ning 53-aastane naine (73-aastane Kuressaare haiglas 06.04. lahkunud meesterahvas raporteeriti tagantjärele). Kokku on Covid-19 tõttu Eestis surnud 24 inimest.