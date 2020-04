Arstid selgitavad, miks kimbutab inimesi epideemia ajal energiapuudus

Energiapuuduse põhjuseks on ennekõike koroonaviirusega seotud vaimne koormus ja pinge. Füüsiline väsimus võib tekkida nii füüsilise kui ka vaimse koormuse tagajärjel ning teadlased on kindlaks teinud, et stress ja ärevus väsitavad keha ja inimene võib muutuda uniseks tavapärasest varem.

Selleks, et end uues olukorras paremini tunda, tuleb sellega võimalikult pingevabalt kohaneda. Esimesed paar nädalat pärast suurt muutust on pingelised ning selle pinge järelmõju võib kesta ka järgnevate nädalate vältel. Oluline on neist pingetest ja emotsioonidest rääkida, eriti tõhus on seda teha inimesega, kes kogeb sarnaseid raskusi. Samuti on oluline meeles pidada, et kurnatus ja stress on ajutised ning ka eriolukord ei jää kestma igavesti.

Hea viis enesetunnet parandada on luua uues olukorras rutiin ja kindel struktuur, mis võimaldab inimesel end turvaliselt tunda. Paljudel inimestel on eriolukorra tõttu äkitselt rohkem vaba aega ning see võib pärast esmast puhkamist tubastes tingimustes igavaks muutuda. Selle vältimiseks võiks seada endale eesmärgid ning tegutseda. Selleks, et end hästi tunda, tuleb rahuldada inimese psühholoogiliste põhivajaduste alla kuuluvat saavutusvajadust. Näiteks õppida mõnda uut keelt, lugeda nädalas läbi üks raamat või tegeleda mõne meeldiva hobiga.