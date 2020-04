Koroonaviiruse tõttu sureb Ameerika Ühendriikides päevas rohkem inimesi kui vähki või südamehaigustesse

Vähi tõttu sureb aastas 600 000 ameeriklast, südamehaiguste tõttu 650 000 ameeriklast. Oluline on märkida, et nii südamehaigused kui vähk on koroonaviirusesse haigestumise riskifaktor.

New Yorgis on tuvastatud enam kui 161 000 nakatunut ning COVID-19 tagajärjel on surnud 7000 inimest. Viiruse tagajärjel on New Yorgis nüüdseks surnud 2000 inimest rohkem kui 11. septembri terrorirünnakute tagajärjel.