Teadlased töötasid välja uue COVID-19 testi, mis tuvastab viiruse nakatumise esimesel päeval

Uus testimisviis oleks tõhusam ning usaldusväärsem kui senine vereproov, mis aitab tuvastada vaid need, kellel on viirus juba olnud. Diagnoosi panemiseks kasutusel olev testimisviis on aeglasem ning võib anda kuni 30 protsendil juhtudest valetulemuse.