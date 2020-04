Eksperimentaalne ravim osutus COVID-19 patsientide puhul lootustandvaks

Koroonaviiruse tõttu hingamistuge vajanud raskes seisus patsiendid said eksperimentaalset ravimit, mida taheti kunagi kasutusele võtta võitluses Ebola vastu.

Gilead Sciences Inc. eksperimentaalne ravim, mida anti raskes seisus COVID-19 patsientidele, on esialgse analüüsi põhjal osutunud paljutõotavaks, andes lootust, et koroonaviiruse ravi võib olla silmapiiril, vahendab Bloomberg.