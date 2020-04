Tartu ülikoolis teadustööd tegev gümnasist esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil

Rummi sõnul on erinevates uurimustes näidatud, et tsütomegaloviirus on seotud kahjulike muutustega, mis toimuvad eakate immuunsüsteemis. Näiteks on see viirus seotud kroonilise neerupuudulikkuse ja teist tüüpi diabeediga. Viirusel on ka seos eakate kehvema reageerimisega vaktsiinidele ja nakkushaiguste tihedama esinemisega.

Professor Pärt Petersoni sõnul on preemia saamine suur tunnustus, mida Anna Pauliina Rumm oma sihikindluse ning visadusega kindlasti väärib. «Ta on väga andekas noor. Oma vanuse kohta on Anna Pauliina väga kaugele arenenud teadusliku maailmavaate ja analüüsivõime poolest,» tunnustas Peterson, lisades, et Anna Pauliina teadustöö on hea näide sellest, et Eesti noortel on suur huvi teaduse vastu.