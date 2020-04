Video ⟩ Materjaliteadlane Marek Strandberg õpetab, kuidas taaskasutada ühekordseid näomaske

Tänases erikolukorras, mil ressursid on piiratud, ei pea ühekordseks kasutamiseks mõeldud maski pärast kasutamist ära viskama. Maski steriliseerimiseks sobivad kuum veeaur ja praeahi 70 kraadi juures. Oluline on, et mask ei puutuks kokku ahju metall-osadega, kuna see võib kahjustada elektriväljaga materjali ehk elektreeti. Mõlemad meetodid tapavad võimaliku viiruse 30 minutiga.