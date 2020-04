FDA andis nõusoleku hädaolukorras süljeproovide võtmiseks Covid-19 positiivsete tuvastamiseks

Andrew Brooks, RUCDR Infinite Biologics ja Rutgersi ülikool on koostööna arendanud süljeproovi võimaluse. Brooks sõnab, et süljeproov on hea olukorras, milles muud vahendid napivad, lisaks aitab see suurendada testimisvõimekust ega aseta tervisetöötajaid nii suurde riski kui ninaneelu proovide võtmine. Brooks lisab, et selliselt saaksid nakatunud end lihtsal moel uuesti testida lasta ja tervenemise korral tavaelu juurde naasta.