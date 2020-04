EKSPERIMENT ⟩ Lõuna-Korea nunnukas või profimask: Elu24 kodune katse näitas, milline mask kaitseb paremini

Katsealused maskid

Katsetamisele läksid maskide kvaliteet, niiskustase, õhu läbilaskvus. Lisaks, kas prillid lähevad uduseks, kuidas on maskiga trenni teha ja milline on enesetunne päeva lõpuks.

Esimene katsealune mask Lõuna-Koreast ostetud puuvillane riidest näomask, mille kaitsevõime peaks olema ligi 30 protsenti. Seda on vaja pesta 60-kraadise temperatuuri juures. Puuvillase maski probleemiks osutus aga see, et mask ei kata kogu nägu ära.

Teine katsealune mask on 98-protsendilise kaitsevõimega kirurgiline mask, pärit Benu apteegist. Oluline on jälgida maski juures, et selle värviline osa jääks väljapoole, valge osa sissepoole. Traadiga äär tuleb paigutada ülespoole ja vormida mask enda näo ja nina järgi paika. Mask on vaja tõmmata lõua alla. Antud kirurgilisel maskil on mugavad laiad elastsed paelad ja selle sees saab vabalt hingata - suu ja maski vahele jääb piisavalt ruumi. Oluline on teada, et seda maski kandes kaitsen teisi enda viiruseosakeste eest, mitte vastupidi.

Katse tulemused

Riidest maskiga trenni tegemine on mugav, kui välja arvata asjaolu, et mask läheb kiiresti niiskeks ja nii tema kaitsevõime langeb. Niisket maski ei tohiks enam edasi kanda, vaid ära visata või ära pesta. Kirurgilise maskiga treening on märksa parem võimalus, kuna mask ei lähe niiskeks ja sellega on rohkem ruumi hingata.

Prillid ei lähe kumbagi maski puhul uduseks, kui mask on õigesti paigaldatud. See tähendab, et kirurgiline mask õigetpidi ees ja riidest mask näo järgi valmistatud. Maski ülemise ääre juures ei tohi maski ja naha vahale jääda vaba ruumi, muidu lähevad prillid kindlasti uduseks. Isetehtud maski riie peab võimaldama hästi hingata, kuna selle kõik küljed peavad olema tugevalt näo vastas.

Maski kasulikkus

Maski on kasulik kanda ka neil, kel on kassiallergia ja peavad külastama kodusid, kus on kassid. Riidest näomask annab hea mitmekülgse kaitse.

Kokkuvõttes soovitan kirurgilist maski neile, kes tahavad maksimaalset kaitset teistele pakkuda ja ise mugavalt hingata.