Eesti Punane Rist kogub annetusi koroonaviirusesse nakatunud tervishoiutöötajate toetamiseks

«Meditsiinitöötajatele on praegune eriolukord eriti raske – neil on pikad ja väsitavad tööpäevad, tihtipeale ei ole neil seejuures võimalik pikka aega näha ega kallistada oma lähedasi. Ometi leiavad nad endas jõudu ja tugevust iga päev haigete eest hoolt kanda,» rääkis Eesti Punase Risti president Harri Viik. «Selle kõige juurde kuulub paratamatult risk nende endi tervisele. Nad teavad seda. See on osa nende tööst. Minu suur lugupidamine ja austus ning tänu kõigile neile inimestele, kes keerulisel ajal inimestele abi annavad,» lisas Viik.