Perearst selgitab, kas koroonaviiruse tõttu peaks pelgama tavalist valuvaigistit

Ärge mõistke mind valesti, hüpoteesidel on meditsiini arengus ülitähtis osa. Füsioloogiliste, patoloogiliste ja molekulaarsete mehhanismide mõistmisel on uute ideede tekkimises tihti võtmeroll. Aga hüpotees, ükskõik kui hästi paberil põhjendatud, ei ole tõestus toimest. Kümnest paberil väga hästi põhjendatud ravimikandidaadist jõuab laborikatsetest edasi üks, neist jõuab loomkatsetest edasi omakorda üks kümnest ja suur hulk edasijõudnutest praagitakse veel inimkatsete käigus välja. Päriselt ravimiks jõudnud molekulid on tihti mõnest hüpoteesist või arvutiekraanil loodud mudelist alguse saanud, aga suurem jagu ideedest ei osutu päriselus eluvõimelisteks.

Vahet peab ka tegema haigusest ja ravimist tingitud mõjudel. Selge on see, et 40 kraadise palavikuga haiged võtavad palavikulangetajaid rohkem kui 37,2 kraadise palavikuga haiged. Raskem haiguse kulg palavikualandajate kasutajate hulgas ei pruugi peegeldada mitte seda, et palavikualandaja muudab haiguse raskemaks, vaid tagurpidi, et raskemalt haiged vajavad rohkem palavikualandajaid. Ehk siis leitud seos ei tähenda alati põhjuslikku seost.

Otsus

Praegu pole tõendeid, et ibuprofeeni kasutamine palaviku või valude leevendamiseks muudaks inimesi SARS-CoV-2 suhtes rohkem või vähem vastuvõtlikuks või mõjutaks COVID-19 kulgu paremuse või halvemuse suunas. Võib-olla on otstarbekas valude või palaviku korral esimeses järjekorras kasutada paratsetamooli, aga kui see ei aita või pole talutav või on mõnede muude ravimite püsiva tarvitamise tõttu vastunäidustatud, siis on ka ibuprofeen praeguste teadmiste kohaselt täiesti okei valik.