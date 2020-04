Infarktiriski saab geneetilise eelsoodumuse korral vähendada lihtsa moodusega

Tulemuste analüüsil ilmnes, et isikutel, kes hindasid, et neil on olemas kõik tervisliku une komponendid, oli 35 protsendi võrra väiksem risk haigestuda koronaarhaigusse ja/või insulti kui isikutel, kel oli nende hinnangul vaid üks tervisliku une komponent. Tervisliku une südame-veresoonkonna haiguste riski vähendav mõju ilmnes sõltumatult esinevatest geneetilistest kardiovaskulaarsetest riskiteguritest.