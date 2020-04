VIDEO ⟩ Materjaliteadlane Marek Strandberg õpetab, kuidas valmistada kodus tõhus kaitsemask

Miks kanda maski? «Küsimus on ettevaatus-põhimõttes. Kui me teame lihtsat tõde, et nakkus levib piiskade kaudu, siis on loomulik, et ka isetehtud barjäär on kaitse. Sõltumata sellest, kas selle kohta on tänaseks tehtud teadust või mitte. Küsimus on terves mõistuses,» räägib Strandberg. «Maski kasutamine tekitab distantsi ja seepärast tuleb täna maske kasutada.»