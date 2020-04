Viis hea elukvaliteedi saladust

Treening

Treening on lai mõiste, kuid arvestame selle alla igasuguse füüsilise aktiivsuse, mille puhul saab järjest progressiivset ülekoormust peale laadida. Treening eeldab kindlat eesmärki, mille poole püüelda, vastasel juhul on tegemist lihtsalt harjutamisega.

Miks ei ole senised treeningud olnud jätkusuutlikud?

Võimalusi treenimiseks on palju, kuid oluline on leida endale selline treening, mis on alati motiveeriv ning paneb silmad särama ja kutsub tagasi. Kui treenimisel sellist efekti ei teki, on ilmselt valitud treeningviis, mis ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik. Vastu tahtmist ja pea norgus ei ole mõtet treenida, sest siis lüüakse varem või hiljem käega.

Kuidas treenida?

Sobivaks trenniks võib olla jalgrattasõit, suusatamine, jõusaal, jooksmine, Brasiilia jiu jitsu või mis iganes muu treening, millel on eesmärk ning võimalus koormust järgemööda suurendada. Näiteks, võib alustada jalutamisest eesmärgiga ronida enda viienda korruse korteri ukseni ilma, et viimasel trepiastmel pea ümber linnukesed tiirleks. Jalutada on hea endale sobivas keskkonnas ning aeg-ajalt vahemaad või tempot suurendades. Samuti võib muuta maastikuvormi, sest asfaldil on märksa kergem kõndida kui metsarajal, mis on ebatasane. Kui eesmärk saab täidetud, tuleks valida uus väljakutse, näiteks progresseeruda jalutamisest jooksmiseni.

Toitumine

Tervislik toitumine on ühes magamise ja hingamisega elu aluseks. Mida varem loome tervisliku suhte enda ja toidu vahel, seda lihtsam on võtta omaks igapäevased tervislikud harjumused. Siinkohal on tähtis roll lapsevanematel, lasteaedadel ja koolidel. Sageli kipume tegelema probleemide tagajärgedega selle asemel, et neid ennetada. Toitumise puhul tähendab see seda, et kuskil on jäänud sisse lüngad teadmistes ja harjumustes, mida on tagantjärgi raske täita. Kui inimesel on välja kujunenud ebatervislik eluviis, ülekaal või mõni terviseprobleem, hakatakse otsima kiireid lahendusi. Tegelikult aga on toitumine niivõrd märgilise tähtsusega, et see tuleks paika panna varakult.

Miks on toitumine niivõrd keeruline teema?

Ameeriklased kulutavad igal aastal dieetidele ja kaalulangetustoodetele rohkem raha kui kuluks selleks, et ära toita kogu maailma nälgivad inimesed.

Siin on nii mõndagi väga valesti. Esiteks, on hakatud ära kasutama inimeste tendentsi tegeleda pigem tagajärgedega kui probleemi ennetamisega ning antud näite puhul on sellest tendentsist kasvanud välja terve tööstusharu. Reklaamitakse dieet-tooteid, lisandeid ning lubatakse imelisi tulemusi, mille peale meeleheitel inimesed lihtsama tee lootuses tormi jooksevad. Tooteid reklaamitakse sageli ideaalvormis modellidega, kes on nõus raha eest väitma, et vorm saavutati just tänu ühele või teisele tootele. Ime-toote näol antakse inimestele kätte purk kõhulahtistit, mille peal seisab «Toidulisand, mis kiirendab seedimist ning aitab ühe kuuga 10 kg alla võtta!». Selline asi saab toimida vaid tänu tugevalt juurdunud konsumerismile ehk tarbimiskultuurile.

Kuidas õigesti toituda?