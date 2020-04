Teadlased selgitasid välja, kui kaua püsib koroonaviirus õhus ja pindadel

SARS-CoV-2 viiruse kultuuri pihustati aerosoolina õhku ja loetletud pindadele doosis, mis vastas poolele doosist, mis on vajalik koekultuuri nakatamiseks. Paralleelselt uuriti sama meetodiga aastatel 2002–2003 ebatüüpilise kopsupõletiku (SARS) epideemia põhjustanud viiruse SARS-CoV-1 püsivust õhus ja pindadel.

Autorite hinnangul pole SARS-CoV-2 laiem levimus seotud viiruse püsivusega väliskeskkonnas. Võimalik, et oluline on SARS-CoV-2 levimisvõime nakatunud, kuid haigusnähtudeta isikutelt aerosoolina õhku ja pindadele ning seal tundideks püsima jäämine.

Uuring ilmus teadusajakirjas The New England Journal of Medicine.