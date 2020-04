Tellijale

«Praegu on olukord väga selgepiiriline: suitsetajad nakatuvad kergemini ja põevad haigust hullemini. Seetõttu peab suitsetamine lõppema kohe. Praegune olukord on väga hea motivatsioon,» manitseb Altraja.

Kopsuarsti sõnul käitub viirus mõnevõrra erinevalt sõltuvalt sellest, kas inimesel on mõni krooniline kopsuhaigus või mitte. «On kindlaks tehtud, et suitsetajad ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega haiged nakatuvad kergemini,» märgib Altraja. «Astmaatikute ja teiste krooniliste kopsuhaiguste puhul ei ole tõestatud, et need suurendaksid nakatumist, teine lugu on aga sellega, mida viirus sellise inimesega teeb.»