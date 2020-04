USA antikehade testidest selgus, et koroonaviirusesse nakatunute hulk on arvatust suurem ning suremus väiksem

Selleks, et saada ülevaade koroonaviiruse tegelikust levikust, korraldavad teadlased mitu antikehade määramise massitestimist. Esimese testimise tulemusel on selgunud, et 4,1 protsendil Los Angelese maakonna elanikkonnast on koroonaviiruse antikehad. See tähendab, et umbes 221 000 – 442 000 inimest on viirusega kokku puutunud.

Seni on Los Angelese maakonnas kinnitatud juhtumeid 7994, kuid antikehade testidest on selgunud, et tegelik arv on kuni 55 korda suurem. Nakatunute tegelik hulk pole olnud teada, sest testitud on vaid neid inimesi, kellel esinesid koroonaviiruse sümptomid. Tulemuste põhjal tuleb teadlastel ümber hinnata viiruse levikuga seotud prognoosid. Teadlased rõhutavad, et tegemist on esialgsete tulemustega, mis vajavad edasist uurimist ja analüüsimist.