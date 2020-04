Loe, kui palju hakkaks maksma lootustandvaim Covid-19 võimalik ravim

Selles osalevad paljude maailma maade haiglad, kes edastavad elektrooniliselt andmeid WHO vastavale veebilehele, kirjutab Eesti Arst. Need andmed sisaldavad infot, millist ravimit ja millises režiimis kasutati, milline oli haiguse lõpe, kui kaua viibis patsient haiglas, kas ta vajas hapnikku ja/või juhitavat hingamist. Vaatlusuuringuga loodetakse suhteliselt lühikese ajaga saada piisavalt andmeid uuritavate ravimite toime kohta hospitaliseeritud Covid-19 haigetele.

Uuringu käigus testitakse mitmeid ravimeid. Remdesiviir töötati välja Ebola viirushaiguse vastase ravimina, kuid see osutus ebaefektiivseks. Samas on in vitro uuringutes ilmnenud, et ravim blokeerib SARS-CoV-2 RNA polümeraasi ja seega takistab viiruse paljunemist.

Klorokviin ja hüdroksüklorokviin on kasutusel malaaria ravis. Arvatakse, et ravim takistab koroonaviiruse tungimist rakku ja võib seega olla mõjus Covid-19 korral. Donald Trump on nimetanud ravimit praeguse pandeemia pöördepunktiks, paraku korralikke kliinilisi katsetusi see läbinud ei ole.

Lopinaviiri-ritonaviiri kombinatsioonravimit ja seda ka kombinatsioonis beetainterferooniga kasutatakse HIV ravis. Andmed nende mõju kohta Covid-19 korral on vastukäivad.

Kirjeldatud ravimitest on senistel andmetel mõjusam remdesiviir. Äsja avaldatud uuringu andmeil raviti 53 raskes seisundis Covid-19 haiget 10 päeva vältel remdesiviiriga: esimese päeval manustati veenisiseselt 200 mg, edasi 9 päeva jooksul 100 mg. Kliiniline paranemine registreeriti 68 protsendil haigetest. Suri 18 protsenti juhitaval hingamisel olnud haigetest ja 5 protsenti kunstlikku ventilatsiooni mittevajanud patsientidest.