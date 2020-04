Kehva unekvaliteedi ja rasvumise vahel on leitud uusi põnevaid seoseid

Pennsylvania Perelmani meditsiiniülikooli ja Nevada Reno teadusülikooli uurijad leidsid, et mitte vähene uni ei tekita rasvumist, vaid hoopis ülekaalulisus saab olla vähese ja kehva une põhjustajaks. Teadlased tegid katseid mikroskoopilise Caenorhabditis elegans ümarussi peal.

«Arvame, et magamine on funktsioon, mille läbi püüab keha energiat säilitada või energiataset tõsta. Meie leiud pakuvad välja, et kui paastuksid terve päeva, saame eeldada, et muutud uniseks põhjusel, et sinu energiavarud on ebapiisavad,» ütleb uuringu kaasautor David Raizen, kes on Penni uneinstituudi neuroloogia professor.

Unehäired võivad tekitada isude suurenemist ja insuliini tootmise vähenemist. Need, kes magavad krooniliselt vähem, kui kuus tundi ööpäevas, on suurema tõenäosusega ohustatud rasvumise ja diabeedi suhtes.

Osaline paastumine inimestel, rottidel, puuviljakärbestel ja ümarussidel on uuringute läbi näidanud, et sellisel juhul on uni reguleeritud ja toitained kehale kättesaadavad. Siiski ei ole kindlaid andmeid sellest, kuidas uni ja isud omavahel täpselt seostuvad.

«Väheldane uni ja kroonilised konditsioonid, nagu diabeet, on omavahel seotud, kuid seni on meil saadaval vaid vabad seosed. Ei ole kindel, kas kehv uni põhjustab rasvumist või on rasvumine halva unekvaliteedi põhjustaja,» ütleb bioloog Alexander van der Linden.

Katsed

Teadlased katsetasid C.elegans ümarussi peal une ja rasvumise seoseid, võttes sihikule ja lülitades välja kindla neuroni, mis on seotud une reguleerimisega. ATP levelid, mis on meie kehade energeetiline varupank, langesid märgatavalt. See avastus selgitas teadlastele, et uni on iseenesest vajadus energiat säilitada, mitte konkreetselt energia kadumine.

Kontrolliti ka KIN-29 ehk und reguleerivat geeni, mille välja võtmisel hakkas katsealune ümaruss rasvuma, samal ajal oli ka selle ATP tase madal, meenutades selliselt inimese rasvumisprotsesse. Seejärel stimuleeriti ümarussi üht rasvumise eest vastutavat ensüümi, peatades ja vabastades sellega rasvumise - ümaruss oli võimeline taas magama.

Raizeni sõnul võib katse suuta seletada, miks ülekaalulistel inimestel kipuvad esinema uneprobleemid. «Põhjus võib olla signaaliprobleemides rasvaladude ja ajurakkude vahel, mis und kontrollivad.»