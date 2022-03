Teadlased selgitavad, miks on kõht pärast söömist ikka tühi

Näljatunnet ja söögiisu võib mõjutada toitumine, toitainete puudus, hormonaaltasakaalu kõikumine, füüsiline aktiivsus ja stressitase. Kui inimesel on ka pärast söögikorda kõht tühi, peaks üle vaatama toitumise ning tegema kindlaks, et kõik olulised toidugrupid on piisaval määral esindatud.

Sageli jääb näljatunne pärast söömist püsima, kui inimene tarbib liiga palju töödeldud süsivesikuid ja rasva ning liiga vähe valku ja kiudaineid. Valgu ja kiudainete toimel vabaneb organismis näljatunnet vähendavaid hormoone ning organismil kulub kiudainete seedimiseks rohkem aega. Süsivesikutest ja rasvast võib vajalikud kalorid küll kätte saada, kuid teadlased on teinud kindlaks, et kui sama hulk kaloreid tuleb kiudainetest ja valgust, püsib kõht oluliselt kauem täis.

Näljatunde reguleerimine võib olla häiritud ka hormonaaltasakaalu puudumise või kõikumise tõttu. Näiteks on leitud, et rasvunud või ülekaalulistel inimestel võib tekkida leptiini resistentsus. Leptiini toodavad eelkõige rasvarakud ning selle eesmärk on saata ajju signaal, et inimesel on organismi talletatud piisavas koguses energiat. Liigse kehakaalu tõttu võib aga tekkida resistentsus, mille korral ajju sellist signaali ei jõua ning inimene võib olla näljane ka siis, kui tal tegelikult rohkem kaloreid tarbida vaja ei ole.