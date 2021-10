Suveaeg pakub ohtrasti looduse ande, mis on heaks abimeheks kaalukärpe saavutamisel, kirjutab FoodWorld blog.

Õunad on ühed kiudainerikkamad looduse annid. Uuringud näitavad, et lahustuvad kiudained on kõhurasvast lahti saamisel hädavajalikud. Kõrgem kiudainete sisaldus toidus tagab 3,7 protsenti vähem kõhurasva.