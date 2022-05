Kui sageli tuleks trenni teha?

Lihasmassi kasvatamisel on võti kardio- ja jõutreeningu vahel tasakaalu leidmine. Üle pingutades võib hoopis lihast kaotada. Teisalt, kui ei pinguta ja ei suurenda intensiivsust, on lihaste kasv minimaalne.

Kui lihasmass ei kogune oodatud kiirusega, võib olla asi selles, et keha treenitakse samade harjutuste ja raskustega pika aja jooksul. Selle muutmiseks on vaja asju veidi muuta, lisades raskusi, muutes treeningkava harjutusi või harjutuste kordusi. Tähtis on, et keha saaks treeningsessioonide vahel piisavalt puhata. Iga päev samade harjutuste tegemine võib taastumist pärssida. Kui pausi tegemine on raske, võib teha hoopis aktiivset puhkust: joogat või venitusi.