Viis nippi, mille abil tagad endale oluliselt rahulikuma ja kvaliteetsema une

Esiteks tuleks üle vaadata magamistoa õhutemperatuur. Ideaalne oleks, kui magamistuba oleks pisut jahedam kui ülejäänud elamine, vahendab CNN. Teiseks tuleks endale üks mugav madrats hankida. Kas teadsid, et kvaliteetse madratsi keskmine eluiga on üheksa kuni kümme aastat?

On väga oluline, et ärkaksid ning läheksid magama iga päev samal kellaajal, seda ka nädalavahetusel. Ühe uuringu tulemustest selgus, et 90-minutiline muudatus unegraafikus võib südamehaiguste riski kahekordistada.

Pärast lõunat tuleb ülejäänud päeva jooksul vältida stimulante, nagu nikotiin ja kohv. Loobuda tuleks ka alkoholist, sest see, et alkoholi tarbimine aitab paremini uinuda, on täielik müüt. Vastupidi, see vähendab märkimisväärselt une kvaliteeti ja takistab sügava une faasi jõudmist. Ka suured ning vürtsikad eined on miski, mida kaks tundi enne uinumist tarbida ei soovitata. Suure nälja korral võib 45 minutit enne uinumist näiteks peatäie pähkleid või ühe banaani süüa.