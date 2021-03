Kallas: kui Briti tüve suur levik leiab kinnituse, peame riigi lukku panema

Covid-19 olukord Põhja-Eesti haiglates on erakordselt kriitiline: iga päev tuleb juurde Covid-19 haigeid, kel on raskusi hingamisega, kõrge palavik, vajadus arstide, õdede ja hooldajate tähelepanuks ja toeks, kirjutas peaminister sotsiaalmeedias.

«Voodikohtade arvu Covid-19 haigete jaoks küll tõstetakse, kuid kuskil tuleb piir vastu,» kirjutas Kallas. «Tegeleme ühelt poolt sellega, et leida haiglatesse täiendavat tööjõudu. Aga teiselt poolt peab ja saab meist igaüks andma oma panuse, et uusi nakatunuid juurde ei tuleks.»

«Palun, vähendame järsult ja tugevalt omavahelisi kontakte, et nakkusahelaid katki lõigata! Muidu teeb viirus katki meie tervishoiu, teeb aina rohkem kahju meie lähedastele ja nõrgematele ühiskonnas,» paneb ta elanikele südamele.

«Minuni on jõudnud info, et Eestis levib Covid-19 viiruse nn Briti tüvi ulatuslikumalt, kui siiani arvatud. Oluliselt ulatuslikumalt. Briti tüvi on agressiivsem ja nakatavam tüvi kui teised, mis seletab ilmselt Eesti nakatumise kiiret kasvu,» jätkas Kallas.

«Kui see info, mida kontrollime, tõele vastab, siis tähendab see, et peame oma riigi lähemaks ajaks lukku panema,» nentis ta. «Saatma distantsõppele kõik lapsed ja noored, keda on võimalik ja kinni panema kõik kohad, kus on inimestevahelised kokkupuuted. Nii kaubandus- kui ka toitlustusasutused, välitingimustes meelelahutuse ja avalikud üritused. Seda nii kontaktide piiramiseks kui ka töötajate kaitseks, kes koju jääda ei saa.»

Kallase sõnul ei ole Eesti viirusega veel elama õppinud nii, et igapäevaelu võimalikult ohutult jätkata ja seetõttu on ulatuslikud sulgemised vajalikud. «Loodame sel ajal, kui ühiskond on suletud, keskenduda vaktsineerimisele, et võimalikult palju inimesi haigusriskist välja tuua,»

Kallas peaks vajalikuks kehtestada järgnevad piirangud: