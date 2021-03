Kolme neeruga eesti mees: paljud ei tea, et siiratud neer tuleb alakõhtu

Kui kaua esialgne paranemine aega võttis ja millal haiglast koju saite?

Mina viibisin haiglas neli nädalat. Üldiselt ollaksegi haiglas pärast siirdamist vähemalt kaks nädalat. Kui näitajad on stabiliseerunud ja raviskeem paigas, annavad arstid loa lahkumiseks. Patsienti tuleb mitu päeva jälgida, et saada paika vajalik doos immunosupressante. Minu ja doonori keha on erinevad ja organism võib hakata doonorneeruga võitlema. Selleks ongi tarvilik immuunsüsteemi supresseerida. Vastavad rohud on väga kanged ja neid ei tohi üleliia tarbida. Seetõttu ongi vaja jälgida, mida iga doos täpselt teeb.

Millal tundsite, et nüüd olete jälle terve?

Enesetunne paranes juba selle haiglas veedetud nelja nädala jooksul. Kui olin Tartus alguses paar nädalat peamiselt voodis, siis kehatoonus langes oluliselt: jalalihaseid vaat ei olnudki ja 10 kilo olin kaalust alla võtnud. Tegin keha toonuse ülesehitamisega algust juba haiglas. Kõndisin iga päev treppide ja koridoride peal 10 000 sammu. Selleni aga, et saaksin joosta, kulus kolm kuud.

Siirdamisest on rohkem kui aasta möödunud. Kuidas te end praegu tunnete? Kas neer tuletab end igapäevaselt meelde?

Isegi ütleksin, et suures plaanis on ta märkamatu. Lihtsalt telefon tuletab kaks korda päevas meelde, et on aeg immuunsuse kontrollimiseks rohtusid võtta. Pisut on neeru tunda, kui kõhuli magada. Paljud inimesed, mina ise alguses kaasa arvatud, ei teagi, et siirdatud neer tuleb alakõhtu. Sinu enda neerud, mis asuvad alaseljas, jäävad sulle alles. Vaid juhul, kui enda neer on põletikuline, tuleb ta välja võtta.

Sisuliselt on teil kolm neeru?

Täpselt nii.

Kas oma neerud jätkavad ka tööd?

Jah, veri käib neist läbi, aga kui palju neil funktsionaalsust alles on, seda on raske hinnata. Kogu töö teeb ikkagi siirdatud neer. Nagu näeme inimeste pealt, kes pereliikmele neeru on kinkinud, siis saab elus väga hästi hakkama ühe neeruga. Minu enda neerud teevad ka midagi, kuid reaalselt verd puhastab siiratud neer.

Te võtate päevas kaks korda immuunsüsteemi mahasuruvaid rohtusid. Samas on immuunsüsteem vajalik, et mitte nakatuda viirustesse. Kuidas peate end praegu nakatumise eest hoidma?

Tõepoolest, ma olen väga ettevaatlik olnud. Et minu siirdamine toimus 2019. aasta sügisel ja 2020. aastal algas juba koroona levik, siis palju aega vahel polnudki. Olen alates sellest ajast töötanud kodukontoris ja inimestega kokkupuudet on olnud kaunis vähe. Olen end väga hästi hoidnud ja õnneks haigeks pole jäänud. Immuunsüsteem on varasemalt olnud väga tugev ning pole pidanud palju haiguseid põdema. Ei oska isegi öelda, kui vastuvõtlik ma praegu võin olla. Tundub, et siiani on kõik hästi läinud.