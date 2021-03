Dublin soovitab trombiohu tõttu peatada AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise

«Pühapäeva, 14. märtsi hommikust alates on ajutiselt peatatud AstraZeneca Covid-19 vaktsiini kasutamine,» teatas AFPle tervishoiuministeeriumi kõneisik.

«Pole tuvastatud, kas on olemas mingisugune seos» AstraZeneca vaktsiini ja veresoonte trombide vahel ning see samm astuti kuni «täiendava info saamiseni», teatas Iiri kõrge meditsiiniametnik Ronan Glynn.

Iirimaal on ametlikel andmetel kolmapäevase seisuga tehtud seni pea 570 000 kaitsesüsti. Neist 109 000 doosi on Briti-Rootsi ravimihiiu AstraZeneca omad.

AstraZeneca kõneisik ütles, et «meie ohutusandmete analüüs, mis põhineb enam kui 17 miljonil manustatud vaktsiinidoosil, ei näidanud suurenenud riski» trombiohule.

«Tromboosi teke on AstraZeneca koroonavaktsiiniga vaktsineeritute hulgas olnud madalam kui see oleks muidu vaktsineerimata elanikkonna hulgas,» lisati avalduses.

Viie miljoni elanikuga Iirimaal on viimastel ametlikel andmetel viiruse tagajärjel surnud 4534 inimest.

Jaanuari algul sai Iirimaast korraks maailma suurima nakatunute suhtarvuga riik ning sellele järgnes kolmas viirusepiirangute kehtestamine, mis on jõus siiani.

Valitsus on juba opositsiooni surve all vaktsiinipõua tõttu, mis on seotud ELi vaktsineerimisprogrammiga.