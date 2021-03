Mõõdukas kohvijoomine vähendab raske südamehaiguse riski

Kolme uuringu andmeil jääb ebaselgeks mehhanism, kuidas kohvi tarbimine südamepuudulikkuse kujunemise riski vähendab. Võimalik, et see on seotud kofeiini mõjuga, kuna on andmeid, et dekafineeritud kohvi rohke tarbimine suurendab südamepuudulikkuse riski. Vajalikud on edasised uuringud kofeiini toime hindamiseks südame-veresoonkonna süsteemile.