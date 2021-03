Otsepilt ⟩ Erikomisjon arutab haiglajuhtidega koroonaviiruse tõkestamise olukorda

Istungile on kutsutud hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ja haigla ülemarst Peep Talving, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov, Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev, Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler, Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ning riigikontrolör Janar Holm.

Olukorras, kus haiglad töötavad võimete piiril ja vajavad kõige enam juurde personali, soovitakse haiglajuhtidelt teada, millised otsused tuleks veel riigi poolt vastu võtta, et leevendada pingelist olukorda tervishoiusektoris, selgitas erikomisjoni juht Urmas Reinsalu (Isamaa).

«Meil on tekkinud olukord, kus patsientide arv haiglas kasvab iga päev ja Terviseamet valmistab ette hädaolukorra kolmandat taset, mis haiglatele tähendab otsesõnu seda, et kõiki patsiente ei saa enam vastu võtta ja tuleb hakata kriitiliselt hindama iga haige seisundit,» rääkis Reinsalu. «Seis on ülikriitiline ning eeldab erakorralisi meetmeid kriisi lahendamisel,» lisas ta.

Ööpäevaga lisandus 1281 positiivset testi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5960 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1281 ehk 21,5% testide koguarvust. Ööpäeva jooksul manustati 5395 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 138 543 inimesele, kellest 52 664 on saanud mõlemad doosid.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 929 inimesel. 684 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 102, Lääne-Virumaale 42, Tartumaale 39, Viljandimaale 30, Pärnumaale 26 ja Võrumaale 19 uut positiivset testi. Jõgevamaale lisandus 16, Järvamaale 14, Valga- ja Raplamaale 12, Läänemaale 7, Põlvamaale 4 ja Hiiumaale 2 uut nakkusjuhtu. 27 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1465,26 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,5%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 73, haiglaravi vajab 711 patsienti

15. märtsi hommikuse seisuga viibib haiglas 711 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 69 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 45 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 73. Koju saadeti 34 inimest, 12 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 91-aastane naine, kaks 87-aastast naist, 86-aastane naine, 84-aastane mees, 81-aastane naine, 69-aastane mees, 68-aastane naine ja 65-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 728 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 4425 COVID-19 haigusjuhtumit 4263 inimesega.

Tervenenud on üle 60 000 inimese

15. märtsi seisuga on tervenenud 60 007 inimest. Neist 42 172 inimese (70,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 17 835 inimese (29,7%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 038 888 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 86 086 (8,3% testide koguarvust).

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 138 543 inimesele, kaks doosi on saanud 52 664 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 138 543 inimesele, kellest 52 664 on saanud mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 5295 doosi, kokku on manustatud 191 207 vaktsiinidoosi. Iga kaheksas täiskasvanu vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu.

Nädalavahetusel vaktsineeriti pilootprojektina üle Eesti erinevates raviasutustes üle 65-aastaseid inimesi. Sel nädalal jätkub perearstide juures riskirühma inimeste vaktsineerimine ning samal ajal on käimas haridustöötajate ja sotsiaaltöötajate vaktsineerimine. Märtsi jooksul võimaldatakse teiste eesliinitöötajate hulgas vaktsineerimist ka COVID-19 kriisi lahendamiseks strateegiliselt olulistel ametikohtadel töötavatele isikutele, sh Riigikogu ja valitsuse liikmetele. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.