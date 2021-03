Erikomisjon arutas haiglajuhtidega koroonaviiruse tõkestamise olukorda

Istungil andsid haiglates toimuvast ning ettepanekutest ülevaate hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ja haigla ülemarst Peep Talving, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov, Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev, Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler ja Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas.

Täna hommikuse seisuga viibib haiglates kokku 711 Covid-19 patsienti, kellest intensiivravi vajab 69 patsienti ning kelle seast omakorda juhitaval hingamisel on 45 inimest. Olukord on kriitiline, sest haiglaravi vajavate patsientide arv suureneb ning prognooside järgi võib kasvu pidurdumist näha heal juhul paari nädala pärast, kui kehtestatud piirangud hakkavad vilja kandma.

Olukorras, kus haiglad töötavad võimete piiril ja vajavad kõige enam juurde personali, sooviti haiglajuhtidelt teada, millised otsuseid tuleks veel riigil vastu võtta, et leevendada pingelist olukorda tervishoiusektoris, selgitas erikomisjoni juht Urmas Reinsalu (Isamaa).

«Meil on tekkinud olukord, kus patsientide arv haiglas kasvab iga päev ja terviseamet valmistab ette hädaolukorra kolmandat taset, mis haiglatele tähendab otsesõnu seda, et kõiki patsiente ei saa enam vastu võtta ja tuleb hakata kriitiliselt hindama iga haige seisundit,» rääkis Reinsalu. «Seis on ülikriitiline ning eeldab erakorralisi meetmeid kriisi lahendamisel,» lisas ta.

Urmas Sule tõdes, et oht jõuda tänasesse olukorda on olnud pidevalt üleval. Ka on viimasel nädalal hakanud kasvama taas haigestumine vanemate inimeste seas, surmade arv stabiilselt kasvanud üldise Covid-19 haigusetumise foonil. Iga päevaga vajab keskmiselt 10-15 patsienti rohkem haiglaravi. Kõige suurem haiglasse sattunute rühm on 60-69 aastat vanad inimesed.

Sule sõnul on haiglate ravivõimekust säästnud asjaolu, et suhteliselt palju haigestunuid on nooremates vanusegruppides ning haiglaravile sattumise tõenäosus on kukkunud täna kuni 6 protsendi peale. Vanemaealiste puhul on tõenäosus Covid-19 nakkuse tõttu haiglasse sattuda 45 protsenti. Sule lisas, et haigestunute keskmine vanus on langenud, kuid haigus on noorte, aga ka laste seas, muutunud agressiivsemaks.

Pooled haiglasse sattunud Covid-19 patsiendid viibivad haiglaravil vähemalt üheksa päeva, keskmine ravikestus on 10,5 päeva. «Üks patsient on veel jaanuari algusest haiglaravil,» märkis Sule. Ta lisas, et üldine haiglaravi vajadus on pidevalt ülespoole tõusnud ning isegi kui haigestumus hakkab langema, pidurdub, jätkub haiglaravil olijate arvu kasv vähemalt kaks nädalat.

Sule sõnul on Kaitsevägi eraldanud haiglatele meditsiiniseadmeid, kaasatud on ka naiskodukaitsjaid. «Esmakordselt oleme olukorras, et Põhja piirkonna tugi üksinda jääb haiglaravi osas nõrgaks,» lisas Sule. Nii on täna hommikuse seisuga suunatud kümme patsienti Lõuna piirkonda.

